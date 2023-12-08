TikTok hesap verdi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyonda açıklama yapan TikTok Ortadoğu, Afrika, Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, siber dilenciliğe müsamaha göstermediklerini belirterek, "Politikamızı gözden geçirme kararı aldık. Canlı yayınlarda para alan ve verene bir kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik; çünkü bu bize de çok zarar veriyor. Ne böyle bir şeye aracı olmak ne de paydası olmak istiyoruz" dedi.Dünya genelinde her ay 1 milyarı aşkın kişinin platformu ziyaret ettiğini ve Türkiye'de de milyonlarca kullanıcının platforma girdiğini söyleyen Gelen, "9 ayda 16 milyon içerik Türkiye'den yayından kaldırıldı. 12 milyonu otomatik olarak silindi. Şiddet, müstehcen, hayvan istismarı, taciz ve zorbalık, dezenformasyon ve yanıltıcı içerikler bunlar" diye konuştu.Bu yılın ilk 10 ayında 449 milyon TL vergi ödediklerini belirten Gelen, "Zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını önemli görüyoruz. 13 yaş altı kullanıcıları kabul etmiyoruz. 18 yaş altı kullanıcıları ailelerinin denetimine açtık. Ülke kanunlarına uymaya ve toplumun hassasiyetlerine uygun davranmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Gelen, kara para aklama olaylarına yönelik ayrı bir birim oluşturduklarını da kaydederek, "MASAK ile ilgili kara paraların aklanmasının önlenmesine yönelik toplantılarımız oldu" bilgisini verdi.