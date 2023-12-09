Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek sorunu mesajı: Mutlaka çözüme kavuşturacağız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'na katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Gündeminde Türkiye'nin gündemine oturan sokak köpeği vahşeti de vardı. Şikayetlerin farkında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikâyetlerin farkındayız. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu açıklaması