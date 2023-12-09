Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikâyetlerin farkındayız. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."
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