Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikâyetlerin farkındayız. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."