Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

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BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan 75 sene evvel büyük umutlarla kabul edildi. Bu metin insanlığın kazanımları açısından kritik bir belge olma amacını koruyor. 75 yıldır uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmayı sürdürüyor. Küresel barışın ve istikrarın tesisine de rehberlik ediyor. Beyannameyi insanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşetaşlarından birisi olarak görüyoruz.

Yabancı düşmanı, ırkçı, ayrımcı ve faşizan uygulamalardan en fazla mağdur olan kesim hiç şüphesiz göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan Müslümanlardır

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün dünyanın pek çok yerinde insan haklarının ayaklar altına alındığı da bir gerçektir. Batı toplumlarını saran İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı insan hakları tehdidinin başında yer alıyor.

4,5 sene önce Yeni Zelanda'da 51 kardeşimizin şehit edildiği saldırı İslam düşmanlığının nerelere varabileceğini göstermiştir. Kanada'dan ABD'ye, Avrupa'dan Asya'ya dünyanın pek çok yerinde artarak devam etti. "Nefes alamıyorum" diyerek can veren George Floyd'u asla unutamayız.