Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…

Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Gazze'de acil ateşkese veto kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.