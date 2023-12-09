Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Gazze'de acil ateşkese veto kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil… 09.12.2023 | 15:48
00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu açıklaması 09.12.2023 | 15:40
39:25
02:27
06:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de basın mensuplarını sorularını yanıtladı 09.12.2023 | 10:59
00:56
Bursa'da 17 kaçak göçmen yakalandı 09.12.2023 | 08:55
07:58
12:57
17:28
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü önemli açıklamalar | Video 06.12.2023 | 13:56
00:58
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular | Video 06.12.2023 | 09:13
08:54
Nusret - 2023 Davet Tatbikatı devam ediyor | Video 05.12.2023 | 12:13
02:29
5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? | Video 05.12.2023 | 11:35
27:52
Başkan Erdoğan: "BM, Gazze'de akan kanı durdurmadı" | Video 04.12.2023 | 13:00
19:07
02:30
TCG Anadolu tüm heybetiyle böyle görüntülendi | Video 03.12.2023 | 10:41
03:59
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 02.12.2023 | 15:47
02:02
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video 02.12.2023 | 14:23
05:58
Altında yükseliş sürecek mi? Borsa yatırımcısına kazandırdı mı? | Video 02.12.2023 | 11:24
04:42