Siyonist İsrail kana doymadı

İşgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni kan gölüne çevirmeye devam ediyor. 1 Aralık'tan itibaren Gazze Şeridi'nin güneyini de hedef alan katil ordusu, dün de yine evleri, mülteci kamplarını ve hastanelerin çevrelerini bombaladı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 4 günde katlettiği Filistinli sayısı 1300 kişi daha artarak 17 bin 487'ye yükseldi. İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürdü. On binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin güneyindeki yoğun çatışmalardan kaçmak için Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na doğru yol alıyor.Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'ta 14 bin Filistinlinin sığındığı Kızılay merkezinin çevresiyle Emel Hastanesi yakınlarını bombaladı. Bombardıman sırasında Kızılay merkezinin kapı ve camları kırıldı. Saldırı merkezdeki binlerce kişi arasında büyük paniğe yol açtı. İsrail bombardımanının ardından çok sayıda ölü ve yaralının Emel Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı. İsrail ordusu dün ayrıca Şuheda el-Aksa Hastanesi çevresini de bombaladı. Gazze hükümetinin medya departmanından "7 Ekim'den bu yana en az 110 sağlık merkezi ve 21 hastane faaliyetlerini durdurdu" açıklaması paylaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü ise "Gazze'deki El Avde Hastanesi'nin abluka altına alınması son derece endişe verici" mesajını yayınladı. Filistin merkezli El Aksa TV, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluğun hâkim olduğunu belirterek, temel günlük ihtiyaçların karşılanmasının artık günler alacağını söyledi. BBC'nin Gazze muhabiri Adnan El-Bursh, yiyecek ve elektrik olmadığını, ayrıca ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını belirtti. DIŞ HABERLERİsrail, Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olan Ömer Camii'ni de hedef aldı. Saldırının ardından tarihi cami yerle bir oldu. Yaklaşık 1400 yıllık geçmişi olan Ömer Camii, Filistin genelinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Ahmed Cezzar Paşa Camii'nden sonra 3. büyük cami özelliğini taşıyordu.İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan İsrailli rehineler, İsrail hükümetini eleştirdi. Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin hayatından endişelendiklerini belirten İsrailliler, rehin tutuldukları süreçte hissetiklerini anlatarak, "Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk. Sonra da 'Hamas sizi öldürdü' diyeceklerdi" ifadelerini kullandı.İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de gazetecileri de bilinçli olarak hedef alıyor. Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 ayda 75 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Hazırlanan rapora göre, saldırılarda yaklaşık 80 basın mensubu yaralandı, 60 gazetecinin ailesinin evi bombalandı, 63 basın kurumu ve bürosu tahrip edildi. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ise 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyinde Reuters kameramanı İssam Abdullah'ın ölümüne, 6 gazetecinin de yaralanmasına neden olan İsrail saldırılarının "savaş suçu" olarak soruşturulması gerektiğini bildirdi. İngiliz haber ajansı Reuters muhabirinin de İsrail tankının ateşiyle öldürüldüğü tespit edildi.