AK Parti’nin aday süreci hızlandı

AK Parti'te aday belirleme süreci önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanacak. Genel merkezde kurulacak komisyonlar aday adayları ile görüşüp listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verecek. Erdoğan, partinin yetkili kurullarında listelere son şeklini verip YSK'ya sunacak. AK Parti bu ay sonuna kadar adaylarını açıklamayı hedefliyor.AK Parti'de, deprem bölgesi başta olmak üzere belediye başkanlarının önemli bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda başkan adaylarının özelliklerini sıraladı ve şöyle devam etti:Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz.Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun.Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım.