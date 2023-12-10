İsrail’in Filistin katliamı insanlık için kayıt altında

İsrail'in Filistin'deki katliamlarını sanatla kayıt altına almak için hayata geçirilen "İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi"nin açılışı İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programla gerçekleşti. Açılış programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı konuşmada Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni eleştirdi.Bakan Tunç şunları söyledi: "BM Genel Kurulu'nun huzuruna getirilen ateşkes önerisi, 120 ülkenin evet oyuyla 'ateşkes kabul edilsin' denmesine rağmen, 14 üye hayır diyerek 'Savaşa devam edilsin, katliama devam edilsin, insanlık suçu işlenmeye devam edilsin.' diyebildi. İşte o 14 ülke dünya insanlık tarihine bir kara leke olarak geçecek inşallah. Onlar o utancı hep yaşamaya devam edecekler. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısının önünde 2019'dan itibaren devam eden bir soruşturma da söz konusu. Ama maalesef bir ilerleme olmadığını görüyoruz."Rami Kütüphanesi'nde bir ay boyunca ziyaret edilebilecek etkinlikte, Gazze'deki olaylar kültür ve sanat etkinlikleri ile kayıt altına alınacak ve bu bilgiler özel bir portal üzerinde tutularak Türkiye ve dünya genelinde Filistin'i destekleyen kitlelere sunulacak.