CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti

AK PARTİLİ AYŞE KEŞİR'DEN SKANDALA TEPKİ!

Düzce'nin Yığılca ilçesini yobazlıkla itham eden bu sözlere AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, resmi X hesabı üzerinden CHP'li Özcan'a yanıt verdi.

"HEMŞEHRİLERİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

Keşir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayını övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hala vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte bu asıl yobaz, yoz zihniyet... Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir. Özür dile Talih Özcan" ifadelerini kullandı.