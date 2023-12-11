PKK’nın bomba timine ağır müebbet talebi

İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de geçtiğimiz 1 Ağustos'ta üzerlerindeki el yapımı patlayıcı patlayan PKK'lı teröristler Doğukan B. ve Sinan A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Teröristler hakkında 'Devlet Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Terör Amaçlı Orman Yakma', 'Mala Zarar Verme' ve Patlayıcı Kullanmak' suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.