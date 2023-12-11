PKK’nın bomba timine müebbet hapis istemi! İstanbul’un ciğerlerini yakacaklardı

İstanbul Bayrampaşa'da 1 Ağustos 2023 tarihinde AVM'de iki kişi yürüyordu. Birinin kolundaki paket birden alev aldı. Polis hemen AVM'ye gitti. Çantada inceleme yapıldı. El Yapımı Patlayıcı (EYP) olduğu belirlenince çantayı taşıyan Doğukan B. ve Sinan A. adlı kişiler gözaltına alındı. Sorguya alınan 2 kişi, 'Rodem' kod adıyla tanıdıkları PKK'lı S.D.'nin yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, yurtdışındaki bir kişi ile irtibat halinde olduğunu, yurtdışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıklarını söylediler. Sorgularının devamında da S.D. ile Y.E.'nin patlayıcı düzeneğini hazırlayıp kendilerine verdiklerini, AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri sırada da patlayıcının bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini itiraf ettiler.
İSTANBUL ORMANLARINDA YANGIN ÇIKARACAKLARDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikilinin kaldığı Bahçelievler'deki hücre evine baskın düzenledi. Operasyonda S.D., Y.E., M.Y., M.E.Y., Ç.K. ve Ö.G. gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal maddeler ele geçirildi. Devam eden operasyonda, gözaltına alınan kişilerle bağlantıları belirlenen M.Y. ve Y.E. de yakalandı. Bu kişilerin Sultangazi Kent Ormanı'na yangın çıkarmak amacıyla 3 adet düzenek bıraktıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 adet kutu içerisine yerleştirilmiş yanıcı/patlayıcı madde düzeneği olduğu değerlendirilen malzemeler patlamadan ele geçirildi.
ESENLER OTOGARINDA YANGIN DENEMESİ YAPTILAR
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler AVM'deki eylemden 25 gün öncesinde Esenler otogarının arka kısmında bulunan arazide yangın çıkarmak amacıyla daha önceden kendilerine verilen kimyasal karışımı toprağa gömdüklerini itiraf ettiler. PKK terör örgütü tarafından aldıkları talimatlar doğrultusunda Sultangazi Kent Ormanına 3 adet kimyasal bileşen yerleştiren teröristler burada yangın çıkardı ancak itfaiye ekiplerinin erken davranması büyük bir felaketin önüne geçti.
ORMANLARI YAKAMADAN YAKALANDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 terörist hakkında hazırlanan iddianamede ilginç detaylara yer verildi. Teröristlerin PKK'lı üst düzey bir yöneticiden talimat alarak önce hangi kimyasal maddelerle bomba yapılacağına dair bilgi aldığı, ardından bu karışımı hazırlayarak örgütün bilgisini verdiği yerlere düzenekleri yerleştirdikleri anlatıldı. Bayrampaşa'da bulunan AVM'deki patlama sonrası deşifre olan teröristlerin itirafları sonrası Şile, Sultangazi gibi kent ormanlarındaki bomba düzeneklerinin çıkarıldığı ve böylece yangının önüne geçildiği anlatılan iddianamede PKK'nın yayın organlarından eylem haberlerinin de verildiği belirtildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR
Yaşı küçük 3 sanık hakkında 'Devlet Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Terör Amaçlı Orman Yakma', 'Mala Zarar Verme' ve Patlayıcı Kullanmak' suçlamaları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemenin davayı kabul etmesiyle sanıklar hakim karşısına çıkacak.