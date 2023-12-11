PKK’nın bomba timine müebbet hapis istemi! İstanbul’un ciğerlerini yakacaklardı

İstanbul Bayrampaşa'da 1 Ağustos 2023 tarihinde AVM'de iki kişi yürüyordu. Birinin kolundaki paket birden alev aldı. Polis hemen AVM'ye gitti. Çantada inceleme yapıldı. El Yapımı Patlayıcı (EYP) olduğu belirlenince çantayı taşıyan Doğukan B. ve Sinan A. adlı kişiler gözaltına alındı. Sorguya alınan 2 kişi, 'Rodem' kod adıyla tanıdıkları PKK'lı S.D.'nin yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, yurtdışındaki bir kişi ile irtibat halinde olduğunu, yurtdışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıklarını söylediler. Sorgularının devamında da S.D. ile Y.E.'nin patlayıcı düzeneğini hazırlayıp kendilerine verdiklerini, AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri sırada da patlayıcının bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini itiraf ettiler.