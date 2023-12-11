Savaşın da bir ahlakı olmalı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eylül ayında çıkan 'İslam ve Savaş' kitabında savaşın da bir ahlakı olduğunu anlattı. Ankara ATO Congreisum'da düzenlenen 19'ncu Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile bir araya gelen Hasan Doğan, kitapların bir kısmının kendi akademik tezlerimden oluştuğunu ve 1999'dan bu yana kaleme alınmış eserler olduğunu vurguladı. Fuarda imza günü vesilesiyle dostlarla bir araya geldiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti: "Son kitabım 'İslam ve Savaş' özellikle son bölümü güncellenmiş haliyle eylül ayında çıktı. İslam'da savaş ahlakını anlatıyoruz. İslam'ın bir bakış açısı var. Dünyaya önerdiği bir bakış açısı var. Savaşın da bir ahlakı var. Savaşta kadına, çocuğa dokunulmaz, ağaç kesilmez, hayvana dokunulmaz, manastıra, kiliseye ibadethanelere dokunulmaz. Kitabı incelediğimizde, Hz. Peygamberimiz ve İslam'ın savaş mantığını, merhamet ile adaletin ön plana çıktığını görüyoruz. Kitapta bunu vurgulamaya çalıştım. Kitabın son kısmı dünyadaki tüm adalet ve merhamet değerlerinden yoksun savaşlara değiniyor. Burada da İslam'ın özgün bakış açısını ele almaya gayret ettim."Gazze'de ahlaki ve hukuki hiçbir değer tanımayan bir katliamla karşı karşıya olduğumuzu vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakikaten vicdanımız sızlıyor. Hepimiz bu olayın bir an evvel sona ermesini bekliyoruz. Sonuçta dünyada çok büyük bir tepki oluştu, bu umut verici. İnsanlar, insanlık altyapısı ortak değerinde müşterek paydasında bir araya geldi. Bu insanlığın yaşadığını gösteriyor. Gazze'de şehit düşen binlerce insan dünyada büyük bir uyanışa vesile oldu. Umuyoruz en kısa zamanda bu acı sona erer. Tabiİ problem ateşkes yada savaşın ara vermesiyle noktalanacağa benzemiyor. İki devletli bir çözüm oluşmadıkça, Filisin halkı müstakil bir devlet kurmadıkça aslında sorun hiçbir zaman bitmeyecektir. Umuyoruz o günleri de görürüz."Doğan, kitabının önsözünde, savaş kavramının anlamı, mahiyeti, doğası ve türlerini çalışmanın ilk kısmında ele aldığını ifade etti. Takip eden bölümde savaş kavramını, üzerindeki meşruiyet tartışmalarını ve İslam hukukçuları arasındaki fikirbirliği ve ayrılıklarını ortaya koymaya çalıştığını belirten Doğan, son kitabına ilişkin şunları kaleme aldı: "İnsanın fıtratında mevcut olan temel eğilimlerden biri olarak şiddet, kan dökmek ve savaş Allah'ın varlıkları yaratması ve kavimlerin yeryüzünde ortaya çıkmasından bu yana devam eden bir olgudur. Hangi enstrümanlarla yapılırsa yapılsın insan kadar eski olan savaşın var olmadığı bir zaman, neredeyse hiç yaşanmamıştır. Nihayetinde hemen her neslin savaşla tanıştığını ve bizlerin de dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan savaşlara şahit olduğumuz, olmaya devam edebileceğimizi söyleyebiliriz."