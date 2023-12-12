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Giriş Tarihi: 12.12.2023 12:03 Son Güncelleme: 12.12.2023 12:09

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın olayı kınadığını ve geçmiş olsun dileğini ilettiğini söyledi.

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü

Son dakika haberleri: Bakan Yerlikaya duyurdu: Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü. Olayı kınadığını söyledi, geçmiş olsun dileğini iletti.

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Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü
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