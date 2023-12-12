CHP’li Talih Özcan’dan skandal açıklamalar! Vatandaşa hakaret etti: Gerici yobaz!

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Talih Özcan'ın açıklamalarından sonra, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise Talih Özcan'ı esefle kınadığını belirtti. Öztürk, "Şehrimizin CHP milletvekili Talih Özcan'ın Yığılca'daki vatandaşlarımız için söylemiş olduğu sözleri esefle kınıyorum. Biz bu zihniyeti tanıyoruz, Bir kerede şaşırtın. İşte tipik CHP zihniyeti CHP ve seçimde iş birliği yaptığı avenelerinin yüce halkımıza bakış açısı budur. Bu zihniyete ve anlayışa Düzceli ve Yığılcalı saygıdeğer hemşerilerimizin 22yıldır prim vermediği gibi bundan sonra vermeyecektir" dedi.

TEPKİLER SONRASI ÖZÜR GELDİ!

Yaptığı talihsiz açıklamaların ardından yoğun tepki alan CHP Düzce milletvekili Talih Özcan özür mesajı yayınladı, Özcan, "Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, "gericilik ve yobazlık" ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır.

Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca'ya ve Yığılcalı hemşerilerime karşı bir eleştiri Asla olamaz. Çünkü onlar da Düzce'nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Sözlerimde vurgulamak istediğim asıl şey;

Ulusal anlamda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin kurucu ve kurtarıcılarına karşı gerçekleştirilen eylemler ve söylemlerin artması, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemizin her zaman süreceğidir. Bu anlamda, Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşerilerimden özür diliyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.