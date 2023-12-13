Türkiye'nin Akademi Ödülleri 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak. İlim Yayma Heyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

2017 yılında kararını aldık. İlim Yayma Cemiyeti, 51'de kuruldu onunla beraber düşünürsek 73'üncü yılına giren bir gelenek. İlim Yayma Vakfı da 50 yılını geride bırakıyor. 2017 yılındaki kararımızda dedik ki bu kadar akademisyenin yetişmesine bu kadar ilmi çalışmada desteklenen öğrenciyi konuşuyoruz bunu nasıl taçlandıralım, Türkiye'de Nobel ile yarışacak Nobel timsali büyük güçlü bir akademik ödül var edelim bunu İlim Yayma'nın yapması yakışık alır dedik. O zaman bir akademik danışma kurulu kurduk..

"AKADEMİK ÇEVRELERDE CİDDİ KABUL GÖRDÜ"

Mezun akademisyenlerden oluşan bir kurul. 2019 yılında birinci ödüllerin tertibinde ön ayak oldu. O günden bugüne iki yılda bir yapılan üç dalda ödül veriyoruz. Akademik çevrelerde çok ciddi kabul gördüğünü tespit edebiliyoruz.

İlim yayma ödülleri sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar | Video

Bizim iki amacımız var bunu yaparken bir tanesi Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı ödüllendirmek bu bir teşviktir. İkincisi akademik çalışmayı yeni nesillere özendirmek.

Büyük ödül, mühendislik doğa sağlık bilimleri ödülü ve sosyal bilimler ödülü veriyoruz. Bu sene dördüncü ödül olarak İlim Yayma Vakfı 50. yıl Özel Ödülü vereceğiz. 50. yıl özel ödülü Aziz Sancar'a verilecek.

TÜRKİYE'NİN AKADEMİ ÖDÜLLERİ 16 ARALIK'TA SAHİPLERİNİ BULUYOR

Türkiye'deki bilim insanlarını mükâfatlandırmak için iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor. 14 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından, ödül sahipleri 16 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle açıklanacak.

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, akademi, iş dünyası, siyaset, kültür ve medya dünyasından çok sayıda seçkin davetli katılacak. İlim Yayma Ödülleri'nde "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Aziz Sancar'a Onur Ödülü

Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50'şer tam altın mükâfat olarak verilecek. İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılı anısına bu yıla özel İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü de verilecek.

İlim Yayma Vakfı'nın 50'nci yılı nedeniyle bu yıl ilk kez verilen Onur Ödülü ise Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a verilecek.