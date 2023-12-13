Video Haber İlim yayma ödülleri sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar | Video
İlim yayma ödülleri sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar | Video

İlim yayma ödülleri sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar | Video

13.12.2023 | 12:42

Türkiye'nin Akademi Ödülleri 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak. İlim Yayma Heyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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