AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!

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Geçtiğimiz hafta 10'ncu toplantısını gerçekleştiren AK Parti ve MHP heyetlerinin bu hafta yine bir araya gelmesi bekleniyor. AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için 81 ilin Seçim işleri il başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezi başkanları toplantısı gerçekleştirdi. "31 Mart'ta elde edeceğimiz başarı sadece bizim başarımız olmayacak, Türkiye'nin ve hatta dünyada bize umut bağlayan tüm mazlumların başarısı olacak" vurgusunu yapan Genel Merkez SKM Başkanı Ahmet Özdemir, SKM'lerin Çalışma Usul ve Esasları'na ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. "Seçim günü sandığa atılan her bir oya sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Çünkü bu oylar milletimizin emanetidir" diyen Karadeniz Bölgesinden Sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcı Serpil Kavrak, Seçim Görevlileri başlıklı sunumunu yaptı. 4 Ocak 2024 Perşembe günü muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkacağını hatırlatan YSK Temsilcisi Recep özel, seçmen güncelleme ve seçim takvimine dair sunumunu aktardı. "Muhalefetin seçim sonuçlarını manipüle ederek, yalanlar söylediğine geçtiğimiz seçimlerde bir kez daha şahit olduk. Bu yalanlarla mücadelede en büyük aracımızın SAS olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullanan Marmara Bölgesinden Sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer sunum yaptı. AK Parti'nin 3 Aralık'ta bitmesi beklenen belediye meclis üye başvuruları 5 Ocak'a kadar uzatıldı.