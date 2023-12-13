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Giriş Tarihi: 13.12.2023 17:36 Son Güncelleme: 13.12.2023 18:02

SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı

Son dakika haberi... “Kafes-18” operasyonundaki gözaltılar Yeşilçam’ın ünlü ismine uzandı. “Jaguar” adlı filmin başrol oyuncusu Refik Göçek de gözaltına alındı. İşte detaylar...

Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen, Nedim Baybaşin ve beş adamının gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Kafes-18" operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Nedim Baybaşin ve adamlarının bir otelde yaşanan silahlı saldırıda; Büyükçekmece'de bulunan bir otelin sahibi Osman Göçek ve Özbekistan uyruklu B.A.'nın silahla vurulduğu olayla ilgili gözaltına alındıkları öğrenildi.

Şüphelilerin 42 milyon liralık bir bedelle icradan satışı yapılacak olan bir ihaleye arsa sahiplerinin girmesini engellemeye çalıştıklarının belirlendiği de belirtildi.

Refik Göçek

İddialara göre Osman Göçek, 42 milyon lira bedelle icradan satılacak o arsa yüzünden hedef alındı. Osman Göçek'in, Otelinin yanındaki bir arazi yüzünden sorun yaşadığı ve icralık olduğu kendi kardeşi olan Refik Göçek'ten de şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddialara ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; iki kardeşin arasında tartışma devam ederken Osman Göçek ve Özbekistan uyruklu çalışanı, 2021 yılında oteline gelen kişiler tarafından yaralandı.

PERDE ARKASINDA...

İstanbul Polisi, saldırının perde arkasında Nedim Baybaşin ve adamlarının olduğunu tespit etti. Olayı azmettiren kişinin ise Refik Göçek olduğu iddialarına ulaşıldı

Nedim Baybaşin

Nedim Baybaşin öncülüğünde kurulduğu iddia edilen çetenin "Silahla Kasten Yaralama, Tehdit, Yağma" suçlarını işlediği tespit edildi. Refik Göçek'in ise olayda azmettirici olduğu sonucuna ulaşıldığı iddia edildi. Operasyonda Refik Göçek de gözaltına alındı.

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SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı
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