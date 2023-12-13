SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı

Refik Göçek

İddialara göre Osman Göçek, 42 milyon lira bedelle icradan satılacak o arsa yüzünden hedef alındı. Osman Göçek'in, Otelinin yanındaki bir arazi yüzünden sorun yaşadığı ve icralık olduğu kendi kardeşi olan Refik Göçek'ten de şikayetçi olduğu öğrenildi.