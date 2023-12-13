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Giriş Tarihi: 13.12.2023 18:41 Son Güncelleme: 13.12.2023 18:57

CHP'li vekil Talih Özcan'ın skandal sözlerine çelenkli protesto: Suç duyurusunda bulundular!

Geçtiğimiz günlerde CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın Yığılcalılar hakkında yaptığı 'gerici ve yobaz' açıklamasına tepkiler büyüyor. Yığılcalılar, tepki için CHP Düzce İl Başkanlığı binasına giderek siyah çelenk bıraktılar. Avukat Mikail Yağız ise CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

ENES GÜNEŞ
CHP’li vekil Talih Özcan’ın skandal sözlerine çelenkli protesto: Suç duyurusunda bulundular!

CHP Düzce milletvekili Talih Özcan'ın Yığılcalılar hakkında "gerici ve yobaz" açıklamasının ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bırakarak, tepki gösterdi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, partisinin Yığılca Belediye Başkan adayının tanıtım töreninde yaptığı konuşma sırasında ardından Yığılca halkına"gerici ve yobaz" demişti.

Bu açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. Yığılcalılar da bir araya gelerek, Talih Özcan'a tepki gösterdi. Avukat Mikail Yağız ise CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

'NEFRETİNİ DIŞA KUSTU'

Yığılcalılar adına açıklamalarda bulunan Şendoğan Tekin, "Yığılca ilçemiz adını Osmanlıdan almış, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "köylü milletin efendisindir" sözünden yola çıkarak ekonomik anlamda sadece ilimizin değil Türkiye'nin ekonomisine değer katmış, kültürel değerlere sahip, devletine, milletine bağlı övgü ile bahsedilecek bir ilçedir. Ne yazık ki ismini bile anmak istemediğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu ve değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'den milletvekili seçilen ve Düzce'ye dayatma olarak ithal milletvekili olan zat, ilçemiz halkını küçük görerek, aşağılayarak hakaretlerde bulunmuştur. Gösterilen tepkiler sonrası bu vekil her ne kadar 'yanlış anlaşıldım' dese de aslında o görüntülerde, içindeki düşünceleri ve Yığılca halkına karşı nefreti dışa kusmuştur. İnsanın fikri ne ise zikri de odur. 'Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde' demek ne demek? Olur da, bu kadar talihsiz bir hakaret olmaz, olamaz. Bilinmelidir ki bizler ne yobazız ne gericiyiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekilinin 'Yobaz ilçe' sözlerine tepki yağdı | Video

Açıklamanın ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bıraktı. O sırada parti önünde bulunan Yığılca CHP Belediye Başkan Adayı Önder Atasoy'a da vatandaşlar 'Sen Yığılcalı değil misin?' diyerek tepki gösterdi.

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CHP'li vekil Talih Özcan'ın skandal sözlerine çelenkli protesto: Suç duyurusunda bulundular!
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