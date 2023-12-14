İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıldönümü nedeniyle TBMM'de "Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak" konulu sempozyum ve sergi düzenlendi. Sempozyumda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "BM Genel Kurulu bir araya geliyor; 150 ülke bir tarafta, 10 ülke bir tarafta. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorduk. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve dünya bunun hesabını bir gün sormasını bilecektir. Netanyahu ve çetesine Firavun'u hatırlatmayı bir vazife telakki ederim. Netanyahu ve ekibi mutlaka ama mutlaka yakın bir gelecekte Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanacak ve gerekli en ağır cezayı alacaklardır" dedi.Toplantıya katılan Filistinli kadınlar ve video mesajı gönderen Filistinliler ise Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlattı.Gazze, dünyanın en büyük toplu mezarlığı haline geldi. Bizim ölü, köle olmamız isteniyor. 5 çocuklu bir kadın küflü ekmeği suya batırıp çocuklarına yediriyor. Tuvalet yapacak yer bulunamıyor.Filistin halkı etnik temizlikle karşı karşıya. Hamile kadınlar narkozsuz sezaryenle doğum yapıyorlar. 5 binden fazla kadın yollarda doğum yaptı. Bir an önce ateşkes sağlanmalı.En büyük hayalimiz Filistin'de özgür yaşamak.