Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor: Önce şehit cenazesine sonra PKK’nın adresine

Yaklaşık 1.5 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren CHP Genel Başkanı Özel, o günden bu yana selefini aratmayan hamleleriyle dikkat çekiyor. TSK'ya ağır iftiralar atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu savunup Selahattin Demirtaş'ı selamlayan Özel, dün de skandallarına devam etti. Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze namazına katılan Özel, törenin ardından saat 15.00'te terör örgütü güdümündeki HDP uzantısı DEM Parti'yi ziyaret etti. Şehit cenazesinden çıkıp PKK'nın siyasi uzantısı ile işbirliği zemini arayan Özel, CHP'de zihniyetin değişmediğini de bir kez daha gözler önüne serdi.DEM Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özgür Özel'e dönerek, "Size CHP'nin eş genel başkanı diyesim geldi" sözüyle gündeme oturdu.Özgür Özel de DEM Parti ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Biz kurultayımızı yaptıktan sonra sayın eş genel başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı. Partimizden bir hayırlısı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip Çankaya'da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen tören sonrası Cebeci Askeri Şehitliği'ne toprağa verildi. Şehidin anneannesi, "Vatan sağ olsun.Gözümden bir damla yaş akıtmayacak, düşmanı sevindirmeyeceğim" diye konuştu. Bekâr olduğu öğrenilen Eril Alperen Emir'in şehit olmadan kısa süre önce annesi ile telefonla görüştüğü öğrenildi. Öte yandan Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022'de şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze törenin ardından alandan ayrılması üzerine, "Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum, Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah" dedi.SABAH