‘Ekrem Bey’in kayığına binerseniz istikametiniz de o olur’

İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun:
3. yol kararı, iç içe geçmiş menfaat
ilişkileri için turnusol görevi görüyor.
Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz (Özkan'a tepki göstererek):
Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir.
Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin.
İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca:
CHP eş genel
başkanından alınan sufle ile sözde itibar
suikastlığı yapmaya kalkıyorsunuz.
GİK kararını hiçe sayarak hâlâ CHP yancılığı yapmayı tercih etmenizi kınıyorum. Daha da hür olmak için istifanızı verebilirsiniz. Gönlünüze ve cebinize uygun yerde siyaset yaparsınız.
İyi Parti Genel Başkanı Hüseyin Raşit Yılmaz:
Yeni bir yol açarken
patırtı doğaldır. Hep toprak değil önümüz.
Taş da var. Kaldırıp atacağız. Bu yolu milletimize gönül rahatlığı olsun diye, Türkiye krizlerde boğulmasın diye dişimizle tırnağımızla açıyoruz.
İyi Parti İBB Meclis Üyesi Tuğrul Arık:
Sayın Genel Başkanımız Meral
Akşener'e yapılan bu büyük vefasızlığın
yanında yer almam mümkün
değildir.