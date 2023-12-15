‘Ekrem Bey’in kayığına binerseniz istikametiniz de o olur’

3. yol kararı, iç içe geçmiş menfaatilişkileri için turnusol görevi görüyor.Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir.Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin.CHP eş genelbaşkanından alınan sufle ile sözde itibarsuikastlığı yapmaya kalkıyorsunuz.GİK kararını hiçe sayarak hâlâ CHP yancılığı yapmayı tercih etmenizi kınıyorum. Daha da hür olmak için istifanızı verebilirsiniz. Gönlünüze ve cebinize uygun yerde siyaset yaparsınız.Yeni bir yol açarkenpatırtı doğaldır. Hep toprak değil önümüz.Taş da var. Kaldırıp atacağız. Bu yolu milletimize gönül rahatlığı olsun diye, Türkiye krizlerde boğulmasın diye dişimizle tırnağımızla açıyoruz.Sayın Genel Başkanımız MeralAkşener'e yapılan bu büyük vefasızlığınyanında yer almam mümkündeğildir.