Haberler Gündem Haberleri ‘Ekrem Bey’in kayığına binerseniz istikametiniz de o olur’
Giriş Tarihi: 15.12.2023

Ekrem Bey’in kayığına binerseniz istikametiniz de o olur’

İyi Partili İBB Meclis üyelerinin genel merkeze “meydan okuması” İyi Parti’de tepki topladı: İstifanızı verebilirsiniz. Gönlünüze ve cebinize uygun yerde siyaset yaparsınız

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
‘Ekrem Bey’in kayığına binerseniz istikametiniz de o olur’
İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun: 3. yol kararı, iç içe geçmiş menfaat ilişkileri için turnusol görevi görüyor.
Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz (Özkan'a tepki göstererek): Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir.
Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin.
İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca: CHP eş genel başkanından alınan sufle ile sözde itibar suikastlığı yapmaya kalkıyorsunuz.
GİK kararını hiçe sayarak hâlâ CHP yancılığı yapmayı tercih etmenizi kınıyorum. Daha da hür olmak için istifanızı verebilirsiniz. Gönlünüze ve cebinize uygun yerde siyaset yaparsınız.
İyi Parti Genel Başkanı Hüseyin Raşit Yılmaz: Yeni bir yol açarken patırtı doğaldır. Hep toprak değil önümüz.
Taş da var. Kaldırıp atacağız. Bu yolu milletimize gönül rahatlığı olsun diye, Türkiye krizlerde boğulmasın diye dişimizle tırnağımızla açıyoruz.
İyi Parti İBB Meclis Üyesi Tuğrul Arık: Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e yapılan bu büyük vefasızlığın yanında yer almam mümkün değildir.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ekrem Bey’in kayığına binerseniz istikametiniz de o olur’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA