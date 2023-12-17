Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesaisi: İstanbul’da parti teşkilatları ile buluşacak

Yerel seçimler yaklaşırken aday belirleme süreçlerinde son viraja girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda parti teşkilatları ile buluşacak. Bugün, AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirecek.

TEMAYÜL YOKLAMASINA KATILACAK

Başkan Erdoğan yerel seçim çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor. "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, bugün AK Parti İl Başkanlığı'nda temayül yoklamasına katılacak.

Başkan Erdoğan, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları ile bir araya gelecek.