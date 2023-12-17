FETÖ ihanetinin ilk adımı 17-25 Aralık

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'te, 'yolsuzlukla mücadele' görünümü altında kalkıştığı bir emniyet- yargı darbe girişimi olan 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 10 yıl geçti. Yargı ve emniyetteki FETÖ sızıntıları, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda, o dönem 'Başbakan' olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini hedef alan hukuksuz bir eyleme kalkıştı. 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimlere 3.5 ay kala gerçekleştirilen seçim ayarlı operasyon kapsamında, 3 yıl boyunca AK Parti hükümeti üyeleri ve yakınları hukuk dışı yöntemlerle dinlenerek kayda alındı. FETÖ elebaşının talimatıyla eski savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç, Muammer Akkaş, bu ses kayıtlarının montajlanmasıyla oluşturulan gerçek dışı delillerle düğmeye bastı.FETÖ'nün kumpaslarına karşı duruş sergileyen önemli isimler 17-25 Aralık'ı 10'uncu yılında anlattı:25 Aralık dosyasını terörist Muammer Akkaş'tan aldığımızda yeni dinleme kararları almışlardı. Klasörlere bakarken aralara not koyduklarını, RTE yazdıklarını gördük. FETÖ toplumun dini ve sosyolojik yapısını bozma, devletin içine sızma kanadıydı. PKK ise FETÖ'nün silahlı kanadını oluşturan bir örgüt. Bir ülke imamı verdiği ifadesinde şunu söylemişti: "Bizim yöneticilerimiz ile PKK'nin üst düzey yöneticileri Avrupa'nın değişik ülkelerinde düzenli toplantılar yapar, kararlar alınır ve herkes üzerine düşen kararı uygulardı." Kamuda halen kripto FETÖ'cüler var.Vatandaş ilk bakışta bunun ucunun nereye varacağını hesap edemedi. Bunu hesap edenlerden birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yargı ve emniyet içinde bir grup, bunların ne yapmak istediğini anladı ve onlar da harekete geçti. Şu an kamu görevi yapanların içinde de FETÖ'cü var.Vatandaşın iradesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştıramayacağını düşünen emperyalist güçler ve CIA, kullanışlı aparatını 40 yıldır zaten geliştiriyordu. En sonunda 17-25'te bu aparatı kullanma isteğini duydular. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimde 17 Aralık olmuştu. Herkesin kendi kafasına göre hareket ettiği bir ortamda ben gittim başladım. Özel kalemdeki insanların bile büyük bir kısmı FETÖ'cüydü.17ve 25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde FETÖ elebaşının talimatıyla rol alan eski savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç, Muammer Akkaş yıllardır firari durumda. Kumpasın başrolündeki FÖTÖ'cü firariler, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandıkları davada, kırmızı bültenle aranıyor. Bu 3 isim de 15 Temmuz'dan önce firar etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt elebaşı Gülen ile eski emniyet müdürleri ve Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada ise 2019'da karar verildi. Eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da yer aldığı 15 isim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer şüpheliler de 1 yıl 8 aydan 41 yıla kadar değişik oranda hapis cezasına çarptırıldı. Karar İstinaf Mahkemesi'nce onandı, Yargıtay süreci ise devam ediyor.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 17 Aralık kumpas soruşturması hakkında geçtiğimiz aylarda kesin kararını verdi. İlk derece mahkemenin, polis şeflerinin de aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında verdiği ağır müebbet hapis cezaları ile diğer suçlarla ilgili cezaları onayan yüksek mahkeme, 17 Aralık kumpasının hükümete darbe olduğunu tescilledi.