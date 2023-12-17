İsrail’i durduracağımız günler yakındır

Türkiye'deki bilim insanlarını ödüllendirmek için düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına sert tepki gösteren Erdoğan şöyle konuştu:Milletimiz kendi inanç, tarih ve medeniyet şuurunun mührünü vurduğu kurumları vasıtasıyla evlatlarına sahip çıkmıştır. İlim Yayma Cemiyetimiz de bu uyanışın meyvelerinden biridir. Bu kardeşiniz de bir İlim Yayma meyvesidir. Bugün cemiyetimiz ve vakfımız, öğrenci yurtları, bursları, eğitim merkezleri, şubeleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları, üniversitesi ve diğer faaliyetleriyle iftihar verici bir müessese konumundadır. Ülkemizin en önemli manevi beslenme kaynaklarından imam hatip okullarının kuruluşunda ve yaşatılmasında cemiyetimizin çok hayati katkıları olmuştur.Son dönemde özellikle yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki açıdan ciddi bir erozyon, hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz. Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz. Bunlarla mücadele konusunda en büyük görev İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı gibi dava sahibi, medeniyet şuuru sahibi müesseselerimize düşüyor.Cetvelle sınırlarını çizdikleri devletleri yörüngelerinde tutanlar bunun için terörden darbeye kadar her türlü yolu denemişlerdir. 1947'deki Filistin'i düşünün ve şu andaki Filistin'i düşünün. Nasıl sömürdüler... Dünya siyonizmi Filistin'de yaşananları nasıl bu mahkumiyeti, bu sınırları belirlediyseler, bunu daha da ileri götürmenin gayreti içerisindeler. Türkiye'nin de bu senaryodan payına düşeni aldığını kimse inkar edemez. Ülkemizdeki darbeleri 'bizim çocuklar başardı' cümlesiyle kendi yöneticilerine bildirenlerin işaret ettiği gerçek işte budur. En son örneklerini sosyal kaos boyutuyla Gezi olaylarında, 15 Temmuz ihanetinde, ekonomik tuzak boyutuyla 2018'den beri yaşadığımız süreçlerde gördüğümüz bu hayasız akını Allah'a hamd olsun göğsümüzü siper ederek durdurduk.Zalim İsrail devletinin Batı'nın desteği ile sürdürdüğü Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır. Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürebilmek için çocuklarımızı medeniyetimize, tarihimize ve kültürümüze uygun şekilde yetiştirme meselesini önceliklerimizin en başına koyma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Bunun yolu da eğitim vasıtasıyla çocuklarımızın maddi ve manevi beslenme kaynaklarını millileştirmekten geçiyor. Devletin görevi bu sürecin önünü açmak ve kolaylaştırmak işinde rol oynamaktır. Unutmayınız sizin bıraktığınız her boşluğu doldurmak için emperyalist beslemesi nice yapılar ve dünya Siyonistleri hazır bekliyor. Onlara bu fırsatı veremeyiz. Kardeşlerimize, dostlarımıza, ümmetimize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye mecburuz.İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılı nedeniyle bu yıl ilk kez İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü de verildi. Özel ödülün sahibi Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize hizmetleri ve özellikle gençlerimizin ufuklarının açılmasına yaptığı katkılar için Aziz Sancar hocamıza buradan şükranlarımızı gönderiyoruz" dedi. Ödülü Aziz Sancar adına TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti.İlim Yayma Ödülleri'nde; Sosyal Bilimler, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, Büyük Ödül olmak üzere 3 farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Sosyal Bilimler Ödülü'ne çalıştığı alanı akademide kurumsallaştırmasından dolayı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun layık görüldü. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nün kazananı da bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmalarıyla beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan çalışmalarını Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sürdüren Prof. Dr. İlhami Gülçin'in oldu. Büyük Ödül'e ise meme kanseri erken teşhisiyle ilgili yaptığı çalışmalarla İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Akduman layık görüldü.