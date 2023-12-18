AK Parti’de demokrasi şöleni

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirdi. Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı'da konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katılan Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geldi.Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı olarak "ortak aday" ile yerel seçime girmeyi planlıyor. Adaylar Erdoğan ve Bahçeli'nin tekrar biraraya gelmesiyle netleşecek.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası İl Başkanlığı önüne açıklama yaptı:Genel seçimlerindeki başarımızdan sonra yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Partş geleneği olan demokratik temayülün gerçekleşmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görüşmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü toplantıyı cumhurbaşkanımız bizzat yönetmiştir. Tüm siyasi partilere örnek olacak bir modeliz. Genel Başkanımızın konuşmasında ortaya konan irade şudur, ortak aklı üretmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleriyle hangi adayı görmek istiyorlarsa bütün süreçlerin yansıtıldığı güçül bir mekanizma çalıştırılmaktadır. Bu siyasi tarzımız tüm partilere örnek olacak bir modeldir.Arkadaşlarımız hür iradelerini yansıtmak için kapalı zarflarda görüşlerini ifade etti. Tam demokratik sürecin işletilmesi için vatandaşımızın iradesinin ortaya çıkması için çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız kapalı zarflar verildikten sonra teşkilat üyelerimizin görüşlerini dinlemekte. Bugün 30'dan fazla arkadaşımıza Cumhurbaşkanımız söz vermiştir. Bunlar kayda geçirilerek seçim çalışmalarımız için bir yol gösterici olacak.