Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk ile 2 arkadaşı'nın şehit düştüğü Nisan 2017'deki saldırıya katıldığı belirlenen "Herekol Hezex" kod adlı PKK'lı terörist Yunus Aras'ın 4 Aralık'ta etkisiz hale getirilmesi, şehidin Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesini sevindirdi.Baba Mehmet Ertürk, "Yıllar sonra yüzümüzü güldüren devletimizden Allah razı olsun. Adalet geç de olsa tecelli eder. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Şehidim mezarında rahat uyusun" dedi. Anne Ayşe Ertürk ise"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu.Terörist Yunus Aras, PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın korumalığını yapıyordu.