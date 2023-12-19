AB ile ‘vize’ diplomasisi

Türkiye ile AB arasında vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlanmasına yönelik görüşmeler, çoklu düzeyde devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2024'te başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlanması bekleniyor. AB makamlarına Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin beklentiler de sıklıkla dile getiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın öncü rol oynadığı görüşmeler hem bakan hem de teknik heyetler düzeyinde sürüyor. Türkiye, bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun için de komisyona yetki verilmesini talep ediyor.