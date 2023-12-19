CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonu: Kara kutu gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yaptı. Giriş-çıkışların kapatıldığı belediyede, alanlarında uzman KOM ekipleri incelenmek üzere bilgisayarlara ve evraklara el koydu. Eşzamanlı adreslere yapılan baskınlarda da aralarında CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda "karakutusu" olarak bilinen Mürüvet Sızlı ile birlikte ihaleye girmeden reklam alanların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonun 2 yıldır yapılmayan billboard ihalesi ile ilgili olduğu, CHP'li belediyenin ihale yapmadan, ecri misil yöntemiyle ya partisinin ya da tanıdıklarının ilanlarına yer vererek belediyeyi zarara uğrattığı iddia edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin geçen nisandaki oturumunda söz alan Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar, 2 yıldır yapılmayan ihaleyi gündeme taşıyarak, "İhale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz. Belediyeyi yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattınız" demişti. Bu sözler üzerine Karalar oturduğu meclis koltuğunda Uçar'a "Adam ol" diyerek bağırarak üzerine yürümüş, mecliste gergin anlar yaşanmıştı. Karalar daha sonra meclisi terk etmişti. Bu tartışmadan bir hafta sonra 3 farklı firmanın girdiği kapalı zarf usulü ihale yapılmıştı. İhaleyi ise bir reklam ajansı 14 milyon 750 bin teklifle kazanmıştı. Ancak belediye bir süre sonra hiçbir gerekçe göstermeden ihaleyi iptal etmişti.Gözaltına alınan Sızlı'nın, Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın üniversiteden arkadaşı olduğu öğrenildi. Sızlı'nın, belediyede AK Parti ve MHP'ye oy verenleri fişleyerek rapor hazırladığı, bu raporla Karalar'ın 3 bin belediye çalışanının işine son verdiği, Sızlı'nın aynı zamanda "medya" sorumlusu olarak hizmet verdiği öğrenildi.