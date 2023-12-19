Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!

İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER'E SERT CEVAP: HADDİNİ AŞIYOR

Ekrem İmamoğlu ise kendisine "Korkak" diyen ve savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıktı. İmamoğlu "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.