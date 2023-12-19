Meral Akşener’den İYİ Parti’ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!

Akşener, "Dün akşam bir televizyon programında konuşuldu hem Ankara hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış. Benim bilgim yok. Teşkilat Başkanı beyfendinin bilgisi yok, Yerel Yönetimler Başkanı burada onun bilgisi yok. Belediye Meclis Üyesi parti adına diplomasi yapıyor. Nasıl oluyor bu. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. Ankara'yı İstanbul'u isimlerine kadar paylaşmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener savaş ilan etti! "Varım, buyursunlar!" | Video