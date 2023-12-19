Meral Akşener savaş ilan etti! "Varım, buyursunlar!" | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Partimize kurumsal bir operasyon yapılmaktadır. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım. Buyursunlar!" diye konuştu.