FETÖ bağı ifşa oldu

CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, FETÖ'nün İngiltere'deki en güçlü yayın organına reklam verdiğini belgeleriyle ifşa etti.Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve değişimcilere karşı tutum almasıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, Mahiroğlu'nun, FETÖ'nün İngiltere'deki en güçlü yayın organı BizNet'e (BN) iki şirketinin reklamını verdiğini belgeledi.Ayrıca, Mahiroğlu'nun sağ kolu olduğunu belirttiği Zeynep Turudi'ye, FETÖ'nün işadamları yapılanması TUSKON tarafından resmi yazıyla indirim yapılması için Türk Hava Yolları'na yazı yazıldığını kaydetti.Mahiroğlu'nun 3 şirketinin de battığını ve kayyum atandığını, daha sonra ise Elias Solomou ile tanıştığını ve ortaklık yaptıklarını belirten Erdoğan, Mahiroğlu'na, "Elias Solomou kimdir? Uluslararası kara para akladığı yönündeki iddialar doğru mudur?" sorularını yöneltti.