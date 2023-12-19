Manifesto gibi açıklama! İYİ Partililer İmamoğlu'na kapıyı kapattı: Değil oy selam bile vermeyeceğiz

İSİM VERMEDEN AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ



İYİ Parti'de yaşanan kaosu değerlendiren Ekrem İmamoğlu; "İYİ Parti hakkında yorum yapamam. Bu onların iç meselesi. Orada bir kavga bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Ben de uyandırdığı his bu. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'abla operasyonu'! Sırada ne var?