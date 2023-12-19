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Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:27 Son Güncelleme: 19.12.2023 11:46

Mansur Yavaş Ankara'nın 5 yılını heba etti! Vatandaşlar isyan etti

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılını değerlendiren vatandaşlar içini SABAH'a döktü. Başkent Ankara'nın içine düştüğü içler acısı duruma isyan eden vatandaşlar; "Başkan Yavaş, Ankara’ya tek çivi çakmadı. Ağaçları kuruttu ya da kesti. Mazgalların üstünü kapatıp kenti sele teslim etti. Otobüsleri garajda çürüttü. 5 yıldır çile çekiyoruz" dedi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş Ankara’nın 5 yılını heba etti! Vatandaşlar isyan etti

SABAH, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılını Ankaralılara sordu. 2019 yerel seçimleri öncesinde 100'ün üzerinde vaatte bulunan Mansur Yavaş'ın performansını değerlendiren Ankaralılar, Başkan'a tepki gösterdi. Ulaşım, çevre, yeşil alan, kültürel faaliyetler gibi birçok konuda sitem eden Ankaralılar, Yavaş'ın kendinden önceki dönemde yapılanları bile koruyamadığını söyledi:



ANKARA'DA BULABİLSEK...

GAZİ ASLAN
5 yıl önceki Ankara ile şimdiki Ankara arasında dağlar kadar fark var. AK Parti dönemindeyken hizmette sınır yoktu. Asfaltından parkına, ağaçlandırmasından, alt yapısına, üst yapısına kadar her şeyi yapıyorlardı.

MUZAFFER TATLI

Mansur Yavaş'ı Ankara'da bulabilsek çok şey soracağız ancak kendisi Ankara'da değil. Ya İngiltere'de, ya mitinglerde ya da kayıplara karışıyor. Asfalt sermekten aciz bir yönetim ne yazık ki.



ZÖHRE DEMİRER

Betona değil yeşile yatırım yapacaktı. Ancak yakın zamanda Kızılay'ın göbeğinde bulunan asırlık çınar ağaçlarını hiç acımadan katletti. Ben hakkımı helal etmiyorum. Seçimlerde de bu yaptıklarının hesabını soracağımızdan emin olabilir.

İŞÇİSİNİN İKRAMİYESİNİ VERMEDİ

ATİLLA BOZOK

Ankara'ya tek çivi çakmadı. Mansur Yavaş'ı Ankara'da artık kimse istemiyor. Çeksin gitsin Beypazarı'na. Kendisine oy verenleri de perişan etti.



KAMİL TAŞTAN

Ben bir icraatını göremedim. Seçimden önce bir sürü vaatte bulundu. Ancak hiçbirini zahmet edip yapmadı. Yapmadığı icraatlarının hangi birini sayayım. Biz AK Parti dönemi belediyeciliğini daha çok beğeniyorduk. O dönemde hizmet görüyorduk.

YAHYA OKUYAN

Mansur Yavaş'ın kendisini göremiyoruz ki icraatlarını görelim. Bayramda işçisinin ikramiyesini verememiş bir insan. Soy ismi gibi Yavaş Yavaş Ankara'yı perişan etmeye devam ediyor.

HASAN PALA

Ankaralıların gözünün içine baka baka yalan söyledi. Metrolardaki merdivenleri çalıştıramayan bir adam Ankara'ya ne katabilir? En basit işi yapamayan adam en zorunu nasıl yapacak. Bir de bu kafayla cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istedi. Ama Allah yüzümüze baktı da kazanamadı.



KIZILAY'IN ÇINARLARINI KESTİ

FAHRİ KARADENİZ

'Çiftçiye ucuz su' dedi, hiçbir şey yapmadı. Algı oyunları ile Ankara'yı ve bizleri mahvetti. Ankara'ya tek bir hizmeti olmadı kendi döneminden önce yapılanları da ya kuruttu ya da yıktı. Bakın Kızılay'ın yüzyıllık çınar ağaçlarını bile hiç acımadan kesti.

HASAN YILMAZ

Ankara'ya gözle görülür tek bir şey yapmadı. Ankaralıların ücretsiz ulaşım hakkını bile ellerinden aldı. Kendi döneminden önceki dönemin yaptıkları ile bugünlere geldi. Türkiye'nin başkenti sel sularına teslim olurken Yavaş, şehir şehir gezip mitingler düzenledi. İnsanlar can verirken o Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için boş vaatlerde bulundu.



SERDAR YILMAZ

Mazgallar temizlenmedi, söz verdiği metrolar yapılmadı, vatandaşın aktarma hakkı elinden alındı. En ufak problemde maliyet hep vatandaşın sırtına yüklendi. Çok şükür seçimlere az bir zaman kaldı da Ankara olarak rahat bir nefes alacağız.

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Mansur Yavaş Ankara'nın 5 yılını heba etti! Vatandaşlar isyan etti
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