Mansur Yavaş Ankara’nın 5 yılını heba etti! Vatandaşlar isyan etti





KAMİL TAŞTAN



Ben bir icraatını göremedim. Seçimden önce bir sürü vaatte bulundu. Ancak hiçbirini zahmet edip yapmadı. Yapmadığı icraatlarının hangi birini sayayım. Biz AK Parti dönemi belediyeciliğini daha çok beğeniyorduk. O dönemde hizmet görüyorduk.



YAHYA OKUYAN



Mansur Yavaş'ın kendisini göremiyoruz ki icraatlarını görelim. Bayramda işçisinin ikramiyesini verememiş bir insan. Soy ismi gibi Yavaş Yavaş Ankara'yı perişan etmeye devam ediyor.



HASAN PALA



Ankaralıların gözünün içine baka baka yalan söyledi. Metrolardaki merdivenleri çalıştıramayan bir adam Ankara'ya ne katabilir? En basit işi yapamayan adam en zorunu nasıl yapacak. Bir de bu kafayla cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istedi. Ama Allah yüzümüze baktı da kazanamadı.