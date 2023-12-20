Ballı atamalar müfettişlere takıldı

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, gerekli yabancı dilbilgisi yeterlilik şartlarını taşımayan 3 kişiyi sözleşmeli bilgisayar programcısı olarak işe aldığı ortaya çıktı. Skandal İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin denetimine takıldı.Edirne'de CHP'den yeniden belediye başkanı seçilebilmek için aday adaylığını da açıklayan Gürkan ve olay tarihinde belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü olan ve şu anda Hal Müdürü olarak çalışan Kader Pajo hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gürkan ve Pajo'nun ayrıca 3 yıllığına kiraya verilen ve sözleşmesi biten taşınmazları tahliye ettirmeyerek kiracılara haksız menfaat sağladıkları saptandı.