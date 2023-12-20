Gazzeli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana Türkiye hep sahada mazlumların yanında oldu. İşte Türk yardım kuruluşları ve STK'ların Gazze'deki faaliyetleri:: Türk Kızılay 7 Ekim'den bu yana 75 milyon 857 bin liralık yardımla 598 bin 570 kişiye ulaştı. 21 Ekim- 5 Aralık arasında Gazze'ye 3 bini aşkın yardım TIR'ı gönderildi.Şifa Hastanesi personeline günlük 1500 kişilik sıcak yemek desteği verildi. Cibaliye'de sığınma merkezilerndeki sivillere günlük 2 bin paket sıcak yemek çıkarıldı. Hastanelere 100 bin dolarlık tıbbi malzeme ulaştırıldı. Hastanelerde elektrik üretimine yönelik yakıt desteği için 51 bin dolar acil insani yardım yapıldı.Abluka sebebiyle dışarıdan yardımların gönderilemediği günlerde bölgedeki depoalarından bulunan mazlemeleri dağıtarak Gazzelileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan dernek 250 bin Filistinli'ye ulaştı.5 bin 862 kumanya, 2 bin 300 battaniye, 500 elbise, 10 bin 786 ekmek dağıtıldı. 212 bin kişiye sıcak yemek verildi. Ambulanslara 485 litre yakıt desteği verildi. Şifa Hastanesi'ne yaralılar için 1106 hijyen paketi, 120 hasta bezi ve 500 ilaç verildi. 354 bin 358 kişiye ulaşıldı.Han Yunus'ta 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.Gazze'ye sıcak yemek servisi yapıldı. Gıda kolileri taşıyan TIR'lar bölgeye ulaştırıldı.