Karakutuya lüks ev, otomobil ve estetik...

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne önceki gün düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "karakutusu" olduğu iddia edilen başdanışmanı Mürüvet Sızlı, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi ile Eylül Ajans'ın sahibi Cem Oğulhan'ın da bulunduğu 10 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.Polis soruşturmayı genişletirken operasyonla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.İki yıldır ihalesiz ve ecri misil yöntemiyle reklam alınan billboardları en çok, Sızlı'nın desteğiyle, Cem Oğulhan'ın kullandığı belirlendi. Belediyenin reklam işlerini yapan Oğulhan'ın, adeta Sızlı'nın para kasası gibi hareket ettiği ortaya çıktı.Sızlı'ya son model lüks bir otomobil ve cep telefonları alıp, lüks mağazalarda yaptığı alışverişlerin ücretlerini ödediği öne sürülen Oğulhan, bununla kalmayıp kentin en lüks semtinde Sızlı'ya ev kiraladığı ve özel iş görüşmelerini burada yaptığı iddia edildi.Mürüvet Sızlı'nın ayrıca estetik de yaptırdığı ve parasını Cem Oğulhan'ın ödediği belirtildi. Banka hesaplarına firmalar tarafından 1 milyon TL giriş yapıldığı da belirlenen Sızlı'ya, diğer reklam ajanslarından da pahalı hediyeler verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kamuyu bu yöntemlerle 58 milyon TL zarara uğrattıkları iddia ediliyor.