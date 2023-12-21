32 saat havada kalan TB3 SİHA kendi rekorunu kırdı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kaldığı uzun uçuş testinden başarıyla geçti. İlk uçuşunu 27 Ekim'de yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen TB3 için orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü 13'üncü uçuş testi gerçekleştirildi. TB3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan testte, TEI'nin yerli olarak geliştirdiği PD-170 motoruyla ortalama 20 bin feet irtifada kesintisiz olarak 32 saat havada kaldı. Baykar'ın yeni rekortmeni Bayraktar TB3, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre katetti. Orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 12. uçuş testinde 12 saat havada kalan Bayraktar TB3, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu.