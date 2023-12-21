Doğu Karadeniz’de petrol heyecanı

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında 2 ay önce görülen sıvıların petrol olduğu saptandı. Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Maden, 2 ay önce Rize'nin Çayeli açıklarında aldığı numuneleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na gönderdi. Yapılan analiz çalışmaları sonucu numunelerin doğal kaynaklı ham petrol olduğu ortaya çıktı.Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Prof. Dr. Nafiz Maden, "Numunenin doğal kaynaklı petrol sınıfında olduğu, herhangi bir hidrokarbon ürününden ayrışarak veya hidrokarbon kalıntısı olarak oluşmadığı tespit edildi. Bundan sonraki süreçte Barbaros Hayreddin Paşa gemisi denize açılarak sismik araştırmalar yapacak.Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler işleme tabi tutularak yorum aşamasına geçilecek. Sızıntıdan anlaşıldığına göre günde 1 ton, yılda 365 ton petrolün yüzeye çıktığı görülmekte. Samsun'dan Hopa'ya kadar olan sızıntılar da dikkate alındığında ülkemizin ekonomisine olan katkısı daha da katlanarak artacak" şeklinde konuştu.