Kaçak bitti makyaja başladı

SABAH, Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta bulunan İzmirli Villaları adlı site içerisinde devam eden kaçak villa inşaatını görüntülemeye devam ediyor. Mahiroğlu, kış bahçesi için villanın arkasında 80 metrekarelik yeni bir zemin kazısı yaptırdı ve villanın zeminin alt kısmındaki 190 metrekarelik alandan havuza direkt erişim sağlayan bir kapı açtırdı. Havuz ile kaçak alanın birleştiği kısma da 1 metre genişlik boyunca ısı yalıtımı için strafor konuldu. Ayrıca beton dökümü dahi yapılmadan çelik konstrüksiyon üzerine kapatılan boardex kaplama üzerine, kapı ve pencerelerin de açılmaya başlandığı görüldü.Cafer Mahiroğlu, 2020 yılında koronavirüsten vefat eden Hayri Kundura sahibi Bahattin Yıldız'ın mirasçılarından 4.5 milyon dolara satın aldığı kaçak villada zemin altında yaptırdığı 190 metrekare genişliğindeki büyük alanın üzerini epoksi zemin kaplamayla kapattırdı. Ses ve su kaçaklarının önlenmesi başta olmak üzere estetik görüntüsü ve dayanıklılığıyla bilinen epoksi zemin kaplamanın kaçak alana çatı görevi görmesi amacıyla yaptırıldığı öğrenildi.Kaçak villayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri ve İBB'ye ait ekipler ayrı ayrı mühürlemişti. Mahiroğlu, iki mührü de sökerek kaçak inşaatını kamufle edip inşaat çalışmasına devam etti. 1 Eylül'de Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne kaçak inşaatın durdurulmasıyla ilgili yazı da yazılmıştı. Ancak İBB'nin kaçağa göz yumduğu öğrenildi.