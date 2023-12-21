‘Kanlı Noel’ dönüm noktası oldu

Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA militanlarının Türklere yönelik başlattığı katliamlarla, 103 Türk köyü boşaltıldı ve 364 kişi şehit edildi. Ancak en vahşi saldırı 21 Aralık 1963'te yaşandı. Tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen bu saldırıda binbaşı Nihat İlhan'ın 3 çocuğu ve eşi küvette katledilmişti.SABAH'a konuşan Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, babasının vahşetten birkaç gün sonra haberi olduğunu belirterek, "Eve gidince kapı taranmış, dışı yanmış olduğunu görüyor. Silah arkadaşları elçiliğe götürüyor. Büyükelçi, 'Binbaşım, eşin ve 3 çocuğun şehit oldu' diyor, babam da 'Vatan sağ olsun' diyor.Bu katliam, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin en haklı gerekçelerinden birisidir" dedi. Katledilen Mürüvvet İlhan ve çocuklarını ilk teşhis edenlerden Dr. Ayten Berkalp o günü şöyle anlattı: "Yaşanan vahşeti gördüğümde hıçkırıklarla ağlamaya başladım. O sırada yanımda Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan bir mücahit vardı. 'Merak etme doktor hanım, intikamları alınacaktır' dedi."Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Balyemez de "21 Aralık 1963'teki olay dönüm noktası oldu. İzolasyon 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı ile son bulmuş, KKTC'nin kuruluşuna giden yolun önü açılmıştır" şeklinde konuştu.