Başkan Erdoğan: 31 Mart’ta Fetret Devrini bitireceğiz, İstanbul engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildi

"YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ PROJEMİZE START VERİYORUZ"

Erdoğan, "Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir" ifadelerini kullandı.

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