Başkan Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Yarısı Bizden Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı" dedi.
"YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ PROJEMİZE START VERİYORUZ"
Erdoğan, "Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: "31 Mart'ta Fetret Devrini bitireceğiz, İstanbul engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildi" | Video
YEREL SEÇİM MESAJI: 31 MART'TA İSTANBUL FETRET DEVRİNİ KAPATACAK
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada yaklaşan yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildiğinin, boşa harcandığının şahidiyiz. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. İstanbul'a kendini vakfedecek, Fatih'in yadigarı olan aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız." dedi.