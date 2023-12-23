Başkan Erdoğan: "31 Mart'ta Fetret Devrini bitireceğiz, İstanbul engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildi" | Video

Başkan Erdoğan, İstanbul için tarihi nitelikte Yüzyılın Kentsel Dönüşüm Projesini açıkladığı programda, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan konuşmasında, "Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildiğinin, boşa harcandığının şahidiyiz. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.