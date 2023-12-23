CHP’de kayıp para kavgası yeniden alevlendi

Kurultay'ın ardından yeniden şekillenmeye çalışan CHP'de sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının son döneminde yardımcısı ve CHP'nin eski medya sorumlusu olarak görev yapan Eren Erdem, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından görevinden istifa ederken, CHP'deki 'kayıp para' iddiaları yeniden alevlendi. CHP Genel Merkezi'ne gelen iki ayrı 20'şer milyonluk fatura sonrası, kayıp 100 milyon lira iddiası sıklıkla dillendirilmeye başlandı. Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Eren Erdem ise hedefteki isim oldu. CHP'de sayman olarak görev yapan Özgür Karabat, sosyal medya hesabından 20 gün önce yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin mali durumuyla ilgili iddialar yer almaktadır. Bilinmesi gerekir ki, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel göreve geldikten sonra partimizin gelirgider tablosu detaylı olarak incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu kapsamda, hesaplarımızda 'kayıp' olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.Erdem, 20 günlük sessizliğin ardından yayınladığı videoda Karabat'a cevap verdi. CHP Medya Sorumlusu olduğu dönemde Halk TV'ye yapılan aylık 2 milyon liralık ödeneği kestiğini ve partisine 5 ayda 10 milyon liralık tasarruf sağladığını söyledi. Erdem, "Halk TV'nin aylık 2 milyonluk ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon TL kâra geçirdim. Hem para harcamadım hem 10 milyon lira kâra geçirdim. Hepsi defterlerde kayıtlı" dedi.