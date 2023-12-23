Fedakârlığın destanı Sarıkamış

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sarıkamış Harekâtı, hem Türk hem de Rus tarihinde derin izler bıraktı. Osmanlı Arşivleri ve cepheye katılan askerlerin anılarında, üzerinden 109 yıl geçen harekâtın dondurucu soğuğa ve her türlü imkânsızlığa rağmen, büyük bir mücadele örneği sergilendiğine, Ermenilerin Türk köylerini yaktığına, zafere olan inançlarına ve ilkokul öğrencilerinin dahi cepheye un taşıdığına kadar geniş bir yelpazede bilgilere yer veriliyor.Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivleri'nde, 29. Tümen Komutanı Albay Arif Baytın dondurucu soğuğu şu sözlerle anlatıyor: "Gıdasızlıktan vücudun harareti kaybolmakta ve donma vakaları artmaktaydı. Hayatta kalanların yüz, el ve ayakları donarak hayaletler gibi serseri dolaşmaktaydılar. Orman içinde bulunduğumuz halde kalın gövdeli ağaçları devirecek balta veya testere olmadığından ateş yakılamıyordu." Muzaffer Taşyürek'in 'Bir Hüznün Tarihi Sarıkamış' isimli eserinde Iğdırlı Ali Çavuş "Başkumandan Paşa Hazretleri'nin gelmesi ile Moskof'un kahrolacağından ve kâfirini karşımızdaki tepelerde geceleri seyrettiğimiz Ocaklı ve Mutfaklı karargâhlarını ele geçireceğimizden subaylarımız çok emin.Şafak söktüğünde 2059 rakımlı Kızkulağı Tepesi'nden Moskof obüs yağdırır ama şükür zafer bizim olacak" ifadelerine yer veriyor. 9. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Şerif İlden ise anılarında şunları yazıyor: "Yayla üstünde keskin bir rüzgâr ve şiddetli bir tipi başladı. Göz gözü görmez oldu. Kimsenin kimseye yardım etmesi ve söz söylemesi, sesini işittirmesi imkânı kalmadı." Albay Aziz Samih'in kaleme aldığı 'Büyük Harpte Kafkas Cephesi Hatıraları' isimli kitapta, ordunun iaşe lojistiğinin ilkokul öğrencilerinin karşıladığına yer verildi.