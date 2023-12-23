İyi Parti’de cadı avı

Hemen hemen her gün istifa haberleriyle çalkalanan İyi Parti, bu kez 4 ilçe başkanını aforoz ederek gündeme oturdu. Yerel seçimlerde CHP ile işbirliği isteyen Ankara Akyurt, Çubuk, Beypazarı ve Haymana ilçe başkanları görevden alındı. Ankara'da toplam 21 ilçe başkanı, kısa süre önce alınan GİK kararı öncesi CHP ile işbirliği istediklerini parti yönetimine iletmişti. Uşak'ta yaptığı açıklama ile CHP'ye savaş ilan eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yandan da parti içinde 'temizliğe' başladı. İşbirliği isteyen siyasilerin ya istifaya zorlandığı ya da görevden alındığı partide son kurbanlar Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanları oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden kararı açıklayan İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, "Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" demekle yetindi.Bugüne kadar yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapılmasını isteyen Bahadır Erdem, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Aylin Anıl Arslan, Faruk Köylüoğlu, Yüksel Arslan, Ece Güner ve İbrahim Özkan gibi birçok isim istifa etti ya da görevden alınarak pasifize edildi.