Kadıköy Belediyesi’ne haciz şoku

Kadıköy Belediyesi tarafından 2015 yılında Fikirtepe Mahallesi'ndeki 175 metrekare arsanın Düzenleme Ortaklık Payı yapılarak 43 metrekarelik bölümü kamulaştırıldı. Belediye 2015 yılında 250 bin lira olan kamulaştırma bedelini ödememesinin ardından olay mahkemeye taşındı. Mahkeme davacıyı haklı buldu ancak davacı bu süreçte hayatını kaybetti. Davacının mirasçıları davaya dahil oldu. Kadıköy Belediyesi kamulaştırma bedelini 2018 yılındaki miktar üzerinden ödemek istedi. Davacı taraf ise aradaki zaman kaybının hak mağduriyetine neden olacağı gerekçesiyle 750 bin liranın ödenmesini talep etti. Kadıköy Belediyesi'nin bu miktarı ödememesi nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Belediyeden alınan klima, televizyon, 12 adet masa ve sandalyeleri 2 kamyona yüklenerek ihale yolu ile satılmak üzere yediemin deposuna götürüldü. Davacıların avukatı Zekeriya Öge, "2018'den bu yana ilam konusu tahsil edilemedi. Kamulaştırma konusu 2013 yılına dayanıyor. Şu an 5 mirasçı takibini yapıyor. 2015 yılına ilişkin alacak konusu 280 bin lira, mahkeme ilamıyla birlikte bu miktar 400 kusur bin liraya yükseldi. O günden bu güne alacak konusu 700 bin lirayı geçti. Bu miktarı tahsil etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Adem Çoban ise "Bu hukuka aykırı bir işlemdi. İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açtık. Şikayetimiz sürüyor" dedi.