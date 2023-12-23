Mahiroğlu’ndan pişkin savunma: İzin alınması gerektığini bilmiyordum

Halk TV patronu işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İshak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesi'ndeki Boğaz manzaralı villasında kaçak inşaat çalışmaları sürerken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Halk TV patronu Mahiroğlu, kanalın sunucusu olan Ayşenur Arslan'ın önerisiyle aldığı öğrenilen villada geçtiğimiz yıl kaçak inşa faaliyeti başlattı. SABAH'ın olayı gündeme getirmesinin ardından bir süre faaliyetleri durduran Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda yeniden başladı. Mahiroğlu'nun bodrum, teras ve yapının ana iskeletinde yaptığı büyütmeler ile 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardığı belirlendi.Boğaziçi kanununa tabi olan Boğaziçi öngörünümündeki villan, yapılan kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, daha sonra da Boğaziçi öngörünümünde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendi. Çifte mühre rağmen inşaatı durdurmayan Mahiroğlu, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevreledi. Böylece villanın dış yapısını çelik konstrüksiyon içine alarak izinsiz inşaat faaliyetini sürdürdü.Mahiroğlu'nun villasına giden ekiplerin 14 Eylül'de bir tutanak daha tuttuğu, kaçak inşaat faaliyetlerinin tekrar tespit altına alındığı anlaşıldı. Tutanak ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı belirlendi.Hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ifade verdiği anlaşılan Mahiroğlu, binayı satın aldıktan sonra bina içerisinde güçlendirme amaçlı tadilatlar yaptıklarını, izin alınması gerektiğini bilmediğini iddia etti. Mahiroğlu'nun bu sözleri suçu ikrar olarak değerlendirildi.