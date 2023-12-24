Kızıltepeli sözleşmeli er Dündar Irak’ın kuzeyinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." Bilgileri paylaşımının ardından şehit düşenlerden birinin Mardin doğumlu Malatya'da ikamet eden piyade sözleşmeli Er Cebrail Dündar olduğu belirlendi.

Şehit olan piyade sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın acı haberi ilçeye bağlı kırsal Arıklı mahallesi Boyunlu Mezrasında ikamet eden ailesini ziyaret eden Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, Malatya'da ikamet eden eşinede haber ulaştırıldı.

Bugün Mardin'e getirilecek Şehit piyade sözleşmeli er Cebrail Dündar'ın naaşı düzenlenecek törenin ardından köyünde toprağa verilecek.